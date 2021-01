Υπάρχει λόγος που αυτό το βιβλίο κοστίζει… 22.000 δολάρια

Ένα τρίτομο και συλλεκτικό βιβλίο σε μόλις 600 αριθμημένα αντίτυπα κάνει τον γύρο του κόσμου, εν μέρει και για την τσουχτερή τιμή του.

Είναι ένα αφιέρωμα στην Καπέλα Σιστίνα, το περίφημο παρεκκλήσι του Βατικανού με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου και του Μποτιτσέλι, μεταξύ άλλων.

Το λεύκωμα, που περιέχει τα σπουδαία έργα των δασκάλων της Αναγέννησης, είναι μάλιστα κατά 99% πιστή χρωματική απόδοση των τοιχογραφιών.

Λέγεται πως η έκδοση είναι από μόνη της έργο τέχνης, γι’ αυτό και η πολύ ακριβή τιμή της. Το τρίτομο έργο έχει 822 σελίδες και είναι η κατάληξη μιας πενταετούς συνεργασίας μεταξύ του Callaway Arts & Entertainment, μουσείων του Βατικανού και του ιταλικού εκδοτικού οίκου Scripta Maneant.

