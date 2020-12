Γερμανία: Η BioNTech είναι πεπεισμένη ότι το εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό

Την πεποίθηση ότι το εμβόλιο της BioNTech κατά του κορονοϊού θα είναι αποτελεσματικό έναντι ενός νέου στελέχους του κορονοϊού που εμφανίστηκε στη Βρετανία εκφράζει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Ουγκούρ Σαχίν.

Μάλιστα, ο Σαχίν δήλωσε στην τηλεόραση της Bild ότι η εταιρεία θα διερευνήσει την μετάλλαξη τις επόμενες μέρες, αλλά ότι εξετάζει το θέμα με «ένα βαθμό νηφαλιότητας».

Νωρίτερα, την Δευτέρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων γνωμοδότησε θετικά για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού από τις Pfizer και BionTech, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανακοινώνει την είδηση μέσω twitter.

«Είναι μια αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να παρέχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους! Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μόλις εξέδωσε θετική επιστημονική γνώμη για το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Στο μήνυμά της στο twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει άμεσα και αναμένεται απόψε η επίσημη απόφαση από την Κομισιόν.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.

More will come.

It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020