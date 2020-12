Εικόνες από τα πρώτα εμβόλια κατά του κορονοϊού στη Βρετανία – Πώς γίνεται η μεταφορά και η αποθήκευση

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Βρετανία, την πρώτη χώρα όπου θα αρχίσει μαζικός εμβολιασμός κατά του νέου κορονοϊού με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Η αντίστροφη μέτρηση κοντεύει να μηδενίσει καθώς από αύριο Τρίτη αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του εμβολίου, αρχικά στα νοσοκομεία και στη συνέχεια σε κλινικές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό ΕΣΥ δείχνουν κουτιά με δόσεις του εμβολίου να παραδίδονται στο νοσοκομείο Croydon University Hospital στο Νότιο Λονδίνο και να αποθηκεύονται σε ειδικά ασφαλή ψυγεία.

In case you missed it, you can read more about #Croydon’s first delivery of the COVID-19 vaccine in @MailOnline and hear how we’re playing our part in ensuring the safety of our patients, the public and our hard working health and care professionals 👏🏻 https://t.co/D6X0ktYf62

— Croydon Health Services NHS Trust (@croydonhealth) December 6, 2020