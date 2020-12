Η φωτογραφία στο Twitter που συγκλόνισε: Τάμπλετ έξω από ΜΕΘ για το τελευταίο αντίο των συγγενών

Μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, λένε. Αυτή που βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσω του Twitter αποτελεί γροθιά στο στομάχι για την τραγωδία που εξελίσσεται σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Δεκάδες iPads σε μια αίθουσα, ένα iPad station έξω από τη ΜΕΘ νοσοκομείου στις ΗΠΑ, που προορίζονται για να πουν οι συγγενείς το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους που πεθαίνουν από κορονοϊό, σύμφωνα με την ανάρτηση του χρήστη του Twitter, η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, ο χρήστης που ανάρτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι γιατρός. Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του Twitter μετά την ανάρτησή της την Παρασκευή και άγγιξε πολλούς χρήστες.

«Αυτή η φωτογραφία με κάνει να ανατριχιάζω. Τόσες γυναίκες που δεν μπορούν να κρατήσουν το χέρι των συζύγων τους. Τόσα παιδιά που δεν μπορούν να κρατήσουν τα χέρια των γονιών τους την ώρα που πεθαίνουν. Δεν έπρεπε να είναι έτσι», έγραψε ο Τζέιμς Χόμαν, ανταποκριτής της Washington Post.

This picture chills me to the bone. So many wives who can’t hold their husband’s hand as he dies. So many kids who can’t hold the hands of their parents as they pass away. It didn’t have to be this way. https://t.co/OxQV4UK7C3

— James Hohmann (@jameshohmann) December 3, 2020