MasterChef Junior: 14χρονος παίκτης πέθανε από σπάνια μορφή καρκίνου

Σε ηλικία 14 ετών πέθανε χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου ο 14χρονος Ben Watkins, που είχε γίνει γνωστός από το βρετανικό MasterChef Junior.

Ο Ben διαγνώστηκε τον Ιούλιο με ινώδες ιστιοκύττωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου, που όπως είπαν οι συγγενείς του την έχει ένας στους πέντε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αγόρι πάλεψε με την ασθένεια για 1,5 χρόνο, όμως τη Δευτέρα έχασε τη μάχη για τη ζωή σύμφωνα με την Daily Mail.

«Ο Ben μας πήγε να συναντήσει τη μητέρα του. Αφού έχασε και τους δύο γονείς του τον Σεπτέμβριο του 2017, θαυμάσαμε τη δύναμη, το θάρρος και την αγάπη του για ζωή. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Ήταν και θα είναι το πιο δυνατό άτομο που γνωρίσαμε» έγραψαν στο Facebook οι συγγενείς του.

Ο 14χρονος έχασε και τους δύο γονείς του το 2017 όταν ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του και μετά αυτοκτόνησε.

Για το θάνατο του έγραψε στο Twitter και ο Gordon Ramsay. «Ben ήσουν ένας πολύ ταλαντούχους μάγειρας και ένας ακόμα πιο δυνατός νεαρός άνδρας. Πέρασες πολλά, αλλά επιβίωσες. Στέλνω όλη την αγάπη μου στην οικογένειά του» έγραψε.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020