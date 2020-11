Εκλογές ΗΠΑ 2020: Αμερικανικά ΜΜΕ «έκοψαν» την παραληρηματική ομιλία Τραμπ

Αδιανόητα είναι τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει σε μια ρητορική που μόνο μπελάδες μπορεί να φέρει στην υπερδύναμη. Ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει σε δηλώσεις περί κλοπής και νοθείας, την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στο κατώφλι του Λευκού Οίκου αφού είναι ζήτημα ωρών αν όχι... λεπτών, να φτάσει τους 270 εκλέκτορες.

Ο Τραμπ επανέλαβε πριν μερικές ώρες πως «αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία. Προσπαθούν να νοθεύσουν τις εκλογές και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει. Θα έχουμε πολλές δίκες. Θα ακολουθηθεί ο δρόμος «των νομικών διαδικασιών (...). Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών».

Οι νέες αυτές εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν... πανικό στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά, τα τηλεοπτικά δίκτυα, ABC, NBC και MSNBC διέκοψαν τη ζωντανή μετάδοση με τις δηλώσεις του.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020