Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ: Συνεχίζεται κανονικά η καταμέτρηση ψήφων σε Τζόρτζια και Μίσιγκαν

Δύο «χαστούκια» στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασσαν δικαστές στις πολιτείες Τζόρτζια και Μίσιγκαν, την ώρα που το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ για την ανάδειξη προέδρου συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, απέρριψαν προσφυγές, με τις οποίες απαιτούσαν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων.

Δικηγόροι του επιτελείου Τραμπ έχουν εξαπολύσει πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δικαστής Τζέιμς Μπας, στην Τζόρτζια, απέρριψε την προσφυγή. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχουν υπήρχαν ενδείξεις για κακοδιαχείριση στην καταμέτρηση των ψήφων από αξιωματούχους.

Παράλληλα, η δικαστίνα Σίνθια Στίβενς, στο Μίσιγκαν, απέρριψε αντίστοιχη αγωγή σε ακροαματική διαδικασία σήμερα (05/11), αναφέροντας πως θα εκδώσει την γραπτή της δικαστική απόφαση αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020