Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Κάνιε Γουέστ προσβλέπει για θητεία στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2024

Έπειτα από μια αλλοπρόσαλη εκλογική εκστρατεία, η οποία χαρακτηρίστηκε από ανακόλουθες δηλώσεις, ο Κάνιε Γουέστ ψήφισε χθες τον εαυτό του για επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία ελπίδα εκλογής. Ο τρόπος που κινήθηκε το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, ωστόσο ο ίδιος είναι απτόητος.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης (03/11), ο δημοφιλής ράπερ και σχεδιαστής μόδας εμφανίστηκε για να παραδεχτεί ότι τερματίζει την υποψηφιότητά του, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει ακόμη την φιλοδοξία του.

Επίσης, ανήρτησε μια φωτογραφία του ιδίου μπροστά από έναν εκλογικό χάρτη με τα τελευταία αποτελέσματα συνοδευόμενη από την φράση: «WELP KANYE 2024» (ένα ρήμα της αργκό από την συγχώνευση δύο άλλων ρημάτων, του «well» και του «help»), υπονοώντας έτσι ότι πιθανόν να είναι υποψήφιος πρόεδρος και στο μέλλον.

Ο Γουέστ ψήφισε στην πολιτεία του Γουαϊόμινγκ. «Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι κάποιος τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα...εγώ», έγραψε σε άλλη του ανάρτηση στο Twitter.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020