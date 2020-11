Τρομοκρατική επίθεση στην Αυστρία: Ο δράστης είχε «αλβανικές ρίζες», αλλά είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Βιέννη

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται επτά θύματα της επίθεσης στη Βιέννη και η ζωή τους κινδυνεύει, μετέδωσε σήμερα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών.

Συνολικά 17 θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται, κυρίως με τραύματα από σφαίρες και κοψίματα, δήλωσε η εκπρόσωπος. Τα δέκα άτομα που φέρουν ελαφρότερα τραύματα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής της εβδομαδιαίας αυστριακής εφημερίδας Falter, ο Φλοριάν Κλενκ, δήλωσε σήμερα πως ο ένοπλος που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες, Δευτέρα, κατά την επίθεση στη Βιέννη ήταν ένας 20χρονος που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην αυστριακή πρωτεύουσα και ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών επειδή ήταν ένας από τους 90 αυστριακούς ισλαμιστές που ήθελαν να ταξιδέψουν στη Συρία.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020