Στο Βιετνάμ πωλούσαν χρησιμοποιημένα προφυλακτικά ως καινούρια

Οι αρχές του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά τα οποία είχαν πλυθεί και θα πωλούνταν ως καινούρια από εργοστάσιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της “The Sun”, τα προφυλακτικά βρέθηκαν έπειτα από επιδρομή της αστυνομίες σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Binh Duong στις 19 Σεπτεμβρίου.

Cops seize used condoms being washed and sold as new in Vietnam factory pic.twitter.com/NXYRThvLJ3

— The Sun (@TheSun) September 27, 2020