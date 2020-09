Έκρηξη οργής στις ΗΠΑ: Διαδηλώσεις για τον φόνο 29χρονου μαύρου από την αστυνομία – «Τον πυροβόλησαν 20 φορές»

Στους δρόμους του Λος Άντζελες βγήκαν χθες οι κάτοικοι του Λος Άντζελες που διαδήλωσαν απαιτώντας εξηγήσεις για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 29χρονου Αφροαμερικανού Ντίζον Κίζι το βράδυ της Δευτέρας από άνδρες της Αστυνομίας, κι ενώ δεν έχει καταλαγιάσει το κλίμα έντασης που αναζωπύρωσε η υπόθεση του Τζέικομπ Μπλέικ.

Το θύμα κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνοικία του νότιου Λος Άντζελες όταν άνδρες του σερίφη προσπάθησαν να τον σταματήσουν για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες πάντως δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής για ποια παραβίαση του κώδικα κατηγορείτο.

Κατά την εκδοχή των αρχών, ο Ντίζον Κίζι έφυγε «τρέχοντας» αφήνοντας πίσω το ποδήλατό του. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν. Τότε, αφηγήθηκε ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπράντον Ντιν στον Τύπο, ο νεαρός Αφροαμερικανός «χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς στο πρόσωπο».

Ο ύποπτος πέταξε ένα δέμα με ρούχα που κράταγε στα χέρια. «Οι αστυνομικοί πρόσεξαν πως μέσα στο δέμα αυτό βρισκόταν ένα μαύρο ημιαυτόματο πιστόλι», σύμφωνα με τον Ντιν.

Αμέσως μετά αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας, που χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, πέθανε επιτόπου.

«Είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και επιτέθηκε σε αστυνομικό», επέμεινε ο Ντιν, δηλώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα.

Ο ποινικολόγος Μπεν Κραμπ, ο οποίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια του Κίζι, απηύθυνε έκκληση σε πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Λένε πως έτρεχε, ότι πέταξε ρούχα και πιστόλι», ανέφερε μέσω Twitter ο Κραμπ. «Δεν το σήκωσε, αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στην πλάτη πάνω από 20 φορές και μετά τον άφησαν να κείτεται εκεί για ώρες».

Unlike LAPD, LA County sheriffs deputies are NOT required to wear body cameras, so there's no known footage of what happened. If you witnessed this incident or have a video of it, DM it to my account NOW.

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 1, 2020