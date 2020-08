Μυστήριο με νεκρό 23χρονο στρατιώτη – Είχε καταγγείλει σεξουαλική παρενόχληση στη βάση που υπηρετούσε

Η σορός που βρέθηκε την Τρίτη είναι πιθανό να ανήκει στον αγνοούμενο στρατιώτη Sgt. Elder Fernandes, από τη στρατιωτική βάση του Fort Hood, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 17 Αυγούστου, όπως εκτιμούν οι αρχές του Τέξας.

Στην περιοχή Temple, οι αρχές εντόπισαν την Τρίτη έναν νεκρό κοντά στις ράγες του τρένου. Σύμφωνα με την αστυνομία πάνω στον νεκρό βρέθηκαν στοιχεία που πιστοποιούν πως πρόκειται για τον Fernandes, ωστόσο η εκτίμηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αρχές δεν βλέπουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια Fernandes σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Temple Shawn Reynolds.

UPDATE: Police in Texas discovered a body on Tuesday that they believe is Sgt. Elder Fernandes, a Fort Hood soldier who has been missing for nine days. https://t.co/kbWPeP00ch — NBC News (@NBCNews) August 26, 2020

Η μητέρα του Fernandes Ailina και ο αδελφός του Εlton είχαν πει στο ABC News την περασμένη εβδομάδα πως ο Elder υφίστατο σεξουαλική παρενόχληση τους μήνες πριν την εξαφάνισή του.

«Είναι μια έρευνα που ήταν σε εξέλιξη επί δύο μήνες και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ» τόνισε η μητέρα του. «Και είναι πολλά περισσότερα που δεν ξέρω. Μόνο ο Elder μπορεί να μας τα πει, όταν τον βρούμε».

Η δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε χθες πως η σορός ανήκει στον 23χρονο. «Αυτό συμβαίνει όταν καταγγέλλεις σεξουαλική παρενόχληση στο Fort Hood» πρόσθεσε. «Δέχεσαι μπούλινγκ, δέχεσαι παρενόχληση, καταλήγεις νεκρός. Αυτή βάση είναι τοξική. Οι στρατιώτες μας δεν είναι ασφαλείς».

Our worst nightmare has happened.

One of our own, Sergeant Elder Fernandes has been found dead today. We are sickened by this tragedy that has happened one too many times. We are heartbroken for Elder Fernandes’s family. https://t.co/PuNPRVr6oI — Attorney Natalie Khawam (@WhistleblowerLF) August 26, 2020

Η υπεύθυνη στρατιωτική αρχή επιβεβαίωσε πως υπάρχει ανοιχτή έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση, στην οποία εμπλέκεται ο 23χρονος, πως άλλαξε μονάδα και πως έγιναν κινήσεις για να προστατευτεί από ενδεχόμενα «αντίποινα».

Η εξαφάνιση του Fernandes είναι μία από τις πολλές που έχουν γίνει φέτος από το Fort Hood. Ο φόνος της Vanessa Guillen είχε προκαλέσει οργή ενώ τουλάχιστον τρεις στρατιώτες από τη συγκεκριμένη βάση έχασαν τη ζωή τους τον Ιούλιο.

Αξιωματούχοι λένε πως ο Fernandes έφυγε από το Fort Hood κοινή συναινέσει. Ο 23χρονος είχε νοσηλευτεί από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου. Τελευταία φορά τον είδαν εκείνο το απόγευμα τηε 17ης Αυγούστου, όταν ο προϊστάμενός του τον άφησε σε κατοικία στην περιοχή Killeen.