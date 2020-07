Βίντεο της τουρκικής κυβέρνησης με ελληνικούς υπότιτλους – Κωνσταντινούπολη, μωσαϊκό θρησκειών και ανθρώπων

Βίντεο για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Τουρκίας και την αρμονική συμβίωση πολιτών, πολιτισμών και θρησκειών στην Κωνσταντινούπολη δημοσίευσε στα social media η διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης.

Το βίντεο, από τον λογαριασμό του πρακτορείου Ανατολή στο Twitter, έχει ελληνικούς υπότιτλους και επιχειρεί να αναδείξει την Κωνσταντινούπολη ως μωσαϊκό ανθρώπων και πολιτισμών.

Στο βίντεο μιλά ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος, Αρχειοφύλακας του Πατριαρχείου, μία φοιτήτρια, ο πρόεδρος του Ελληνικού Βακουφίου Άγιος Παντελεήμονας στο Κουζγκουντζουκ, και όλοι περιγράφουν την ποικιλομορφία της πόλης και την αρμονική συμβίωση με τους μουσουλμάνους.

Το βίντεο- στον απόηχο και της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής που έγινε την περασμένη Παρασκευή - αναδεικνύει ιδιαίτερα την έντονη παρουσία του ελληνικού και κυρίως του χριστιανικού στοιχείου, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι αλλά και σε χριστιανικά έθιμα, όπως η ρίψη του Σταυρού, τα Φώτα.

