Σύνοδος Κορυφής: Διακοπή χωρίς συμφωνία και νέο ραντεβού των «27» στις 17:00 ώρα Ελλάδας

Έπειτα από μία νύχτα διαβουλεύσεων, στις 05:30 περίπου το πρωί ξεκίνησε η ολομέλεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μισή ώρα αργότερα, ενημέρωσε μέσω twitter ότι ολοκληρώθηκε η Ολομέλεια και οι αρχηγοί των κρατών-μελών θα συναντηθούν και πάλι στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

