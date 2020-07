Αγόρασε λαχείο για πρώτη φορά στη ζωή της και κέρδισε 50 εκατ. δολάρια

Μια γυναίκα είχε την τύχη του πρωτάρη, καθώς αγόρασε για πρώτη φορά στη ζωή της λαχνό και κέρδισε 50 εκατ. δολάρια.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία και η τυχερή τόνισε ότι παρά το απρόσμενο κέρδος, δεν θα σταματήσει να δουλεύει.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα από το Σίντνεϊ ανακάλυψε ότι κέρδισε δύο μέρες μετά την κλήρωση, ενώ είχε αγοράσει το λαχείο σε μια διήμερη εκδρομή στη Νότια Ουαλία.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τρέμω ολόκληρη. Χριστέ μου. Είναι απίστευτο» είπε όταν ανακάλυψε ότι κέρδισε.

A Sydney woman has won $50 million with the first lottery ticket she had ever bought!!!

The North Sydney woman was on holidays on the NSW South Coast town of Sussex Inlet when she bought the ticket.https://t.co/TDxzTla68D

— Fiona Bateman (@feebateman) July 9, 2020