Μπάιντεν: Εάν εκλεγώ πρόεδρος οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Στη διαβεβαίωση πως θα ακυρώσει την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), εάν εκλεγεί πρόεδρος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, προέβη ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν.

«Την πρώτη ημέρα της προεδρίας μου, θα επανενταχθώ στον ΠΟΥ και θα υπογραμμίσω και πάλι την παγκόσμια ηγεσία μας», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

«Οι Αμερικανοί είναι πιο ασφαλείς όταν η Αμερική δεσμεύεται να ενισχύσει την παγκόσμια υγεία», πρόσθεσε.

