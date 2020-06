Όχι μόνο δεν ακυρώνει αλλά μεγαλώνει την προεκλογική του συγκέντρωση ο Ντόναλντ Τραμπ

Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις εκκλήσεις να ακυρώσει την προεκλογική του συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα, λόγω του κορονοϊού, και ανακοίνωσε μάλιστα ότι σχεδιάζει να τριπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να συμμετέχουν.

«Υπάρχει ένας χώρος 22.000 θέσεων, όμως πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουμε και τη γειτονική αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία χωράνε 40.000 άνθρωποι» επεσήμανε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.

Η τοπική εφημερίδα Tulsa World εκτίμησε χθες Δευτέρα στο κεντρικό της άρθρο ότι ο υγειονομικός κίνδυνος από μια μαζική συγκέντρωση σε έναν κλειστό χώρο είναι πολύ μεγάλος, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και η Τάλσα δεν είναι το κατάλληλο μέρος για μια προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ» ανέφερε στο άρθρο, υπενθυμίζοντας ότι, παρόλο που η Τάλσα και η πολιτεία Οκλαχόμα έχουν επιτρέψει την επαναλειτουργία των καταστημάτων, η επιδημία του κορονοϊού στην περιοχή εξακολουθεί να εξαπλώνεται.

Η προεκλογική συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, ημέρα που στις ΗΠΑ γιορτάζεται το τέλος της δουλείας. Τελικά μεταφέρθηκε για την επομένη «από σεβασμό προς την ημέρα» και όσα αντιπροσωπεύει, είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Εξάλλου η επιλογή της Τάλσα, μιας πόλης που το 1921 ξέσπασαν από τις χειρότερες φυλετικές συγκρούσεις στην Ιστορία των ΗΠΑ, θεωρήθηκε ήδη πρόκληση μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς και τις τεράστιες διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας που ακολούθησαν.

Η άφιξη του Τραμπ στην Τάλσα ενδέχεται να προκαλέσει διαδηλώσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να είναι και βίαιες, εκτίμησε η τοπική εφημερίδα.

Ο διευθυντής των τοπικών υγειονομικών αρχών της Τάλσα Μπρους Νταρτ προειδοποίησε το Σάββατο μέσω της εφημερίδας ότι η υγειονομική κατάσταση στην πόλη επιδεινώνεται έπειτα από μία κηδεία στην οποία παρέστησαν πολλοί άνθρωποι.

«Μια μεγάλη συγκέντρωση σε μια αίθουσα με 19.000 ως 20.000 ανθρώπους αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την Τάλσα σήμερα» επεσήμανε ο Νταρτ. «Πιστεύω ότι είναι τιμή για την Τάλσα που ένας εν ενεργεία πρόεδρος θέλει να επισκεφθεί την κοινότητά μας, αλλά όχι στη διάρκεια μιας πανδημίας».

Από την πλευρά του ο Τραμπ απάντησε χθες Δευτέρα το πρωί μέσω του Twitter στις εκκλήσεις να ακυρώσει την προεκλογική του συγκέντρωση, επισημαίνοντας ότι η ομάδα τους έχει λάβει «σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια».

Almost One Million people request tickets for the Saturday Night Rally in Tulsa, Oklahoma!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020