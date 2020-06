Αστυνομικός με εμπλοκή στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κάνει έρανο για τα χρήματα της εγγύησης

Η οικογένεια του Αστυνομικού Τόμας Λέιν, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, φέρεται κάνει έρανο για τα χρήματα της εγγύησης.

Σύμφωνα με την Daily Mail η οικογένεια του 37χρονου μαζεύει χρήματα για το 1 εκατ. δολάρια της εγγύησης, με τον αστυνομικό να αντιμετωπίζει ποινή 40 ετών φυλάκισης εάν καταδικαστεί.

Ο δικηγόρος του Λέιν, Earl Gray, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Φλόιντ δεν θα έπρεπε να είχε αντισταθεί στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του, ενώ υποστήριξε ότι τα πλάνα από τις κάμερες αποδεικνύουν την αθωότητα του πελάτη του.

"If they saw the full body camera on my client, I believe [the community] would have a different opinion."

The attorney representing Thomas Lane, one of the former officers involved in George Floyd’s death, says body cam footage will shed new light on what happened that day. pic.twitter.com/EZXxsbYBjQ

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 9, 2020