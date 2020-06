Ο πίνακας που συγκινεί: Εγγόνια αποχαιρετούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες που σκότωσε ο κορονοϊός

View this post on Instagram

Quiero dar las gracias por él aluvión de mensajes, felicitaciones, palabras de ánimo, y las miles de veces compartidas. Es sorprendente el impacto y aceptación que ha tenido mi obra....muchísimas gracias, y Muchas gracias a todos los que estáis adquiriendo las reproducciones, a ver si ayudamos con nuestro pequeño aporte a salir definitivamente de esta pesadilla GRACIAS.