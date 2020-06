Πέθανε ηθοποιός που συμμετείχε στα «Φιλαράκια»

Η ηθοποιός, Mary Pat Gleason, που είχε πάρει μέρα στη δημοφιλή σειρά «Φιλαράκια» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Όπως αναφέρει το NBC η ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη, με πολλούς συναδέλφους της να την αποχαιρετούν μέσω των social media.

Mary Pat Gleason, whose list of film and television credits includes "A Cinderella Story" and sitcom "Mom," has died of cancer. She was 70. https://t.co/OfmOEL4I8l

— NBC News (@NBCNews) June 4, 2020