Κορονοϊός: Επιζήσασα της ισπανικής γρίπης, ηλικίας 107 ετών, λέει «είναι σαν να βρισκόμαστε σε φυλακή»

Η Myrtle Hooper γεννήθηκε τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός. Έζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους και θυμάται τους γονείς της να μιλούν ανήσυχοι για την ισπανική γρίπη. Σήμερα, σε ηλικία 107 ετών, βιώνει την παγκόσμια κρίση με τον κορονοϊό κλεισμένη σε οίκο ευγηρίας στο Swan Hill της Αυστραλίας.

«Είναι σαν να είμαστε στη φυλακή» λέει. «Δεν επιτρέπεται να έχουμε καμία επίσκεψη και κανείς δεν επιτρέπεται να βγει έξω. Αλλά μας φροντίζουν καλά».

Τα γηροκομεία στην Αυστραλία, όπως γράφει η εφημερίδα Guardian, λειτουργούν με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι ευάλωτοι ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι από την έκθεσή τους στον κορονοϊού. Στο Σίδνεϊ τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον εντοπισμό του ιού σε οίκο ευγηρίας.

Από χθες Δευτέρα, όλοι οι πολίτες άνω των 70 ετών- και νεότεροι, εάν είναι αυτόχθονες ή έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, καλούνται να μείνουν σπίτι και σε αυτο-απομόνωση, ακόμα κι αν ζουν μόνοι.

"Mrs Hooper, Germany has just invaded Poland." Just one of the great lines in this lovely story about 107yo Myrtle Hooper, who survived the Spanish flu and much more. By @callapilla https://t.co/newlGUvpgh

— Mike Ticher (@mikewsc1) March 31, 2020