Βίντεο με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας του Ιράν να βήχει και να ιδρώνει πριν βρεθεί θετικός σε κορονοϊό

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν, Ιράζ Χαριρτσί, έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και σε ένα βίντεο, λίγο πριν βρεθεί θετικός στον ιό, φαίνεται να ιδρώνει και να βήχει.

Την είδηση για τον αναπληρωτή υπουργό έκανε γνωστή το υπουργείο Υγείας της χώρας, στην οποία ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία έχει φτάσει στους 16.

Ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός ανέβασε στο twitter ένα βίντεο, το οποίο δημοσίευσε και το πρακτορείο ειδήσεων Fars, στο οποίο λέει ότι μολύνθηκε από τον κορονοϊό «αλλά σίγουρα θα τον νικήσουμε»

Συγκλονιστικό είναι ωστόσο ένα άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, από την χθεσινή εμφάνιση του αναπληρωτή υπουργού όταν διέψευδε ότι σε επαρχία του Ιράν υπάρχουν 50 νεκροί από τον κορονοϊό.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ιράζ Χαριρτσί να ιδρώνει σκουπίζοντας συνεχώς το πρόσωπό του, να βήχει και να βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση.

Iran's deputy health minister Iraj Harirchi was seen wiping his forehead on stage before testing positive for #COVID19 - he says he is now self-isolating.

