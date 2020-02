«Νέα εποχή για τη δικαιοσύνη» η ετυμηγορία για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Διασημότητες και ακτιβιστές χαιρέτισαν την ετυμηγορία σε βάρος του Χάρβεϊ Γουάινστιν, του βραβευμένου με Όσκαρ παραγωγού που μέχρι πρόσφατα ήταν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο Χόλιγουντ.

Οι ένορκοι έκριναν χθες ένοχο τον Γουάινστιν για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, όμως τον απάλλαξαν από τη σοβαρότερη κατηγορία που αντιμετώπιζε. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και ισχυρίζεται ότι οι σεξουαλικές επαφές που είχε με δεκάδες γυναίκες ήταν συναινετικές.

Οι αποκαλύψεις για τη δράση του Γουάινστιν οδήγησαν στη γέννηση του κινήματος #MeToo, με χιλιάδες γυναίκες να αποκαλύπτουν όσα υπέστησαν από διάσημους άνδρες. Διασημότητες του Χόλιγουντ ίδρυσαν επίσης το Times Up, έναν οργανισμό αφιερωμένο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης σε όλους τους τομείς.

Σε μια πρώτη αντίδραση, το κίνημα Times Up, σχολίασε ότι η απόφαση του δικαστηρίου του Μανχάταν συνιστά «μια νέα εποχή για τη δικαιοσύνη». «Η ετυμηγορία των ενόρκων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο για την πρόοδο που έχει επιτευθεί από τότε που οι γυναίκες οι οποίες έσπασαν τη σιωπή τους για τον Γουάινστιν προκάλεσαν ένα ασταμάτητο κίνημα», τόνισε.

Η ηθοποιός Ροζάνα Αρκέτ, η οποία υποστηρίζει ότι αντιστάθηκε στις σεξουαλικές προτάσεις του Γουάινστιν, εξέφρασε μέσω του Twitter την ευγνωμοσύνη της στις «θαρραλέες γυναίκες που κατέθεσαν και στους ενόρκους» που κατάφεραν να δουν την αλήθεια μέσα από «τη βρόμικη τακτική της υπεράσπισης». «Θα αλλάξουμε τους νόμους στο μέλλον ώστε τα θύματα βιασμού να ακούγονται και να μην δυσφημούνται ώστε να καταστεί ευκολότερο για τους ανθρώπους να καταγγέλλουν τον βιασμό τους», πρόσθεσε.

Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes

— Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) February 24, 2020