Έκανε τατουάζ στις κόρες των ματιών του και τον φωνάζουν «Άνθρωπο-Διάβολο»

Το παρατσούκλι «Άνθρωπος Σατανάς» έχει δοθεί σε έναν πατέρα στη Βραζιλία που έκανε τατουάζ στις κόρες των ματιών, εμφύτευσε κέρατα και λίμαρε τα δόντια του για να γίνουν κυνόδοντες, ώστε να μοιάζει «όσο πιο μοχθηρός γίνεται».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 44χρονος Michel Faro do Prado από το Σάο Πάολο έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο σώμα του, συμπεριλαμβανομένων τατουάζ και piercing, για να πετύχει να μοιάζει με διάβολο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας που είναι και πατέρας, εργάζεται σαν tattoo artist εδώ και 25 χρόνια και δήλωσε ότι θέλει να μοιάζει απειλητικός. Μάλιστα επιστράτευσε και έναν οδοντίατρο για να φτιάξει τα δόντια του ώστε να μοιάζουν σαν του σκύλου, με απώτερο σκοπό να τα επικαλύψει ολοκληρωτικά με μέταλλο.

Η γυναίκα του που ειδικεύεται στις αλλαγές στο σώμα, τον βοήθησε να πετύχει αυτό το ιδιαίτερο look.

O Michel ισχυρίζεται ότι έχει υψηλή αντοχή στον πόνο και λέει ότι δεν τον πειράζει να πονάει περισσότερο, αρκεί να φτιάξει το κορμί που θέλει.

«Υποφέρω πολύ περισσότερο μετά τις επεμβάσεις» είπε. «Στην πραγματικότητα υπάρχουν αλλαγές που είναι αδύνατον να γίνουν χωρίς αναισθησία. Αλλά αν πρέπει να πονάω για να πετύχω αυτό που θέλω, σίγουρα θα το αντιμετωπίσω».

