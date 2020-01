Το σχέδιο του Τραμπ αλλάζει τον χάρτη στη Μέση Ανατολή – Έτσι διαμορφώνονται Ισραήλ και Παλαιστίνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Twitter έναν χάρτη που σκιαγραφεί επί χάρτου το προτεινόμενό του σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

Ο χάρτης εμφανίζει εδάφη υπό παλαιστινιακό έλεγχο σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Όχθης, που θα είναι όμως πλήρως περικυκλωμένα από το Ισραήλ, με οδικές προσβάσεις στην Ιορδανία.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη τίθονται υπό ισραηλινό έλεγχο, όπως ολόκληρη η κοιλάδα του Ιορδάνη.

Η περιοχή νότια της Γάζας στην έρημο Νεγκέβ θα μεταφερθεί στον έλεγχο των Παλαιστινίων.

Ένα τούνελ θα συνδέει την Λωρίδα της Γάζας με την Δυτική Όχθη.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020