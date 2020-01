Σκηνές τρόμου με πυροβολισμούς σε γήπεδο μπάσκετ, τραυματίστηκε σοβαρά 18χρονος

Ένας αγώνας μπάσκετ κατέληξε με πυροβολισμούς που είχαν απολογισμό τον σοβαρό τραυματισμό ενός εφήβου το περασμένο Σάββατο στο Ντάλλας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, ο 18χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του ματς αφού ξέσπασε καυγάς μέσα στο γήπεδο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειωτέον ότι ο αγώνας διεξαγόταν μεταξύ ομάδων μαθητών Λυκείου.

Για το περιστατικό την επόμενη μέρα παραδόθηκε στην αστυνομία ένας 15χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βίαιη επίθεση. Δύο ακόμη ανήλικοι έχουν ταυτοποιηθεί ως ύποπτοι για την υπόθεση, αλλά δεν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σε δραματικό βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνονται πανικοβλημένοι άνθρωποι να τρέχουν για να γλιτώσουν από τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ τη στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Αναφορές για το περιστατικό κάνουν λόγο και για έναν ελαφρά τραυματισμένο αστυνομικό.

Δείτε το βίντεο:

