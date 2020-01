Πυροβολισμοί στην Οτάβα στον Καναδά με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Οτάβα στον Καναδά καθώς υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Η αστυνομία έχει σπεύσει στο σημείο και καλεί τον κόσμο να μην πλησιάζει στο σημείο.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη στην οδό Γκίλμορ που βρίσκεται μόλις ένα χιλιόμετρο από το Parliament Hill όπου βρίσκεται το Κοινοβούλιο του Καναδά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή Μέσα, υπάρχουν τουλάχιστον 3 σοβαρά τραυματισμένοι από τους πυροβολισμούς. Επιπλέον ένα παιδί είναι ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύεται στο Παίδων.

Επιπλέον και ένας έφηβος έχει τραυματιστεί με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Photos of the Gilmour Street shooting scene from our Francis Ferland. #OttNews pic.twitter.com/3DnC6XqrGk

Η αστυνομία ψάχνει τον δράστη που παραμένει ασύλληπτος ενώ οι Αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020