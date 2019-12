Συνωστισμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Πέντε σκάφη έχουν δέσει ταυτόχρονα

Με το ρωσικό ρομποτικό μεταγωγικό Progress 74, το τελευταίο που έδεσε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πέντε αεροσκάφη βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στον Σταθμό, μετατρέποντάς τον σε... υπαίθριο «πάρκινγκ» διαστημικών σκαφών.

Την περασμένη Κυριακή είχε φτάσει το αμερικανικό ρομποτικό μεταγωγικό Dragon της Space X του Elon Musk, ενώ ήταν ήδη «παρκαρισμένα» το μεταγωγικό Cygnus της αμερικανικής εταιρείας Northropp Grumman που είχε φθάσει στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς και δύο ρωσικές κάψουλες Soyuz, που περιμένουν για να μεταφέρουν αστροναύτες πίσω στη Γη.

Το ρωσικό Progress, που «έδεσε» αυτόνομα στο ρωσικό τμήμα του ΔΣΣ, υπό το άγρυπνο μάτι των Ρώσων κοσμοναυτών Αλεξάντερ Σκβόρτσκοφ και Όλεγκ Σκριπότσκα που όμως δεν χρειάστηκε να επέμβουν, μετέφερε σχεδόν τρεις τόνους τροφίμων, καυσίμων και άλλων εφοδίων για την τωρινή εξαμελή αποστολή 61 των αστροναυτών στον ΔΣΣ.

Contact and capture! The Progress cargo ship arrived at 5:35am ET to the @Space_Station's Pirs compartment, where it will remain docked for seven months: https://t.co/FRrjhINIvY pic.twitter.com/oNkJwaQu2n — NASA (@NASA) December 9, 2019

Το σκάφος θα παραμείνει στο Σταθμό έως τον Ιούλιο του 2020, προκειμένου να φορτωθεί με σκουπίδια και άλλα άχρηστα είδη και τελικά θα καεί σκοπίμως κατά την επιστροφή του στη Γη, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Οι αστροναύτες του ΔΣΣ έχουν πολύ ξεφόρτωμα να κάνουν, καθώς το αμερικανικό Dragon μόλις είχε μεταφέρει άλλους δυόμισι τόνους εφοδίων και επιστημονικών υλικών για πειράματα στο διάστημα.

The Exp 61 crew has begun unpacking several tons of new supplies from the @SpaceX and @Roscosmos space freighters. Read more... https://t.co/q54wsgToYX pic.twitter.com/fWlp10NBqu — Intl. Space Station (@Space_Station) December 9, 2019

Ήταν η 19η αποστολή της Space X στον ΔΣΣ και το σκάφος δεν «έδεσε» αυτόνομα, αλλά με τη βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα του ΔΣΣ, τον οποίο χειρίζονταν οι αστροναύτες Λούκα Παρμιτάνο (ESA) και Άντριου Μόργκαν (NASA).

Μεταξύ άλλων, το Dragon μετέφερε το χαριτωμένο ευρωπαϊκό σφαιρικό ρομπότ CIMON που διαθέτει τεχνητή συναισθηματική νοημοσύνη, ποντίκια για πειραματόζωα (θα μελετηθεί η επίπτωση της έλλειψης βαρύτητας στους μυς και στα οστά), καθώς και 36.000 σκουλήκια (θα αναπαράγουν και θα επιστραφούν στη Γη σε κατάσταση κατάψυξης).

Traveling approximately 260 miles over the Yellow Sea east of Shanghai, the Russian Progress 74 resupply ship docked at 5:35am ET to the Pirs docking compartment on station. https://t.co/SCmNrZxk7R pic.twitter.com/kKuIqi2Vt9 — Intl. Space Station (@Space_Station) December 9, 2019

Ακόμη μεταφέρθηκε στον ΔΣΣ ένα νέο ιαπωνικό σύστημα υπερφασματικής παρατήρησης της Γης, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει στην αναζήτηση πετρελαίου από το διάστημα. Το Dragon θα επιστρέψει στη Γη τον Ιανουάριο και θα πέσει στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας.