Συναγερμός στο Μπάκιγχαμ: Ύποπτο αυτοκίνητο έξω από το παλάτι

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μεγάλη Βρετανία καθώς ένα ύποπτο αυτοκίνητο εντοπίστηκε έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο και έχουν αποκλείσει τον δρόμο που έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο.

Το ύποπτο όχημα έχει εντοπιστεί στον δρόμο που οδηγεί στο δωμάτιο που ξεκουράζεται η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η αστυνομία του Γουέστμινστερ έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν ταινίες και πως οι αξιωματικοί ερευνούν ένα ύποπτο όχημα.

«Αστυνομικοί συμπεριλαμβανομένων ειδικών αξιωματικών,πραγματοποιούν έρευνα για ένα ύποπτο όχημα στο Constitution Hill, SW1» ανέφεραν τονίζοντας ότι το σημείο έχει αποκλειστεί.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι βλέπουν μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

What’s going on at #buckinghampalace ? Clearing whole area.... pic.twitter.com/N2pm0tRLNb

what going on at the #BuckinghamPalace lots of police and ambulances pic.twitter.com/tur45C6YMZ

— cec, (@tqe95) November 15, 2019