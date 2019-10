Συρία: Βίντεο – ντοκουμέντο από εκτελέσεις Κούρδων αμάχων

Νέο βίντεο που έρχεται από την Βόρεια Συρία δείχνει αντάρτες – συμμάχους των Τούρκων να βρίσκουν Κούρδους αμάχους και να τους εκτελούν εν ψυχρώ!

Στον ίδιο δρόμο μάλιστα λίγο νωρίτερα είχαν εκτελέσει την αρχηγό ενός Κουρδικού κόμματος. Μπλόκαραν το αυτοκίνητό της, έσυραν τους επιβάτες έξω και τους σκότωσαν.

Οι άνδρες πριν τους σκοτώσουν φωνάζουν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως ακριβώς και οι μαχητές του ISIS.

This is what’s happening in N. Syria now. Most stable part of the country is being ruined. These armed groups are executing people on M4 Highway earlier today pic.twitter.com/kw7s29NvlW

