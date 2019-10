Παγκόσμιος συναγερμός μετά το πράσινο φως στον Ερντογάν για την Συρία

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βορειοανατολική Συρία δίνοντας το πράσινο φως εισβολή της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Τουρκία φαίνεται πως ξεκίνησε τις επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων με επιδρομή σε βάση στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η επιδρομή ήταν αεροπορική με τη συμμετοχή μαχητικών και drones.

Η είδηση της αεροπορικής επιδρομής εναντίον βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF), στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, μεταδόθηκε από το Al-Mayadeen του Λιβάνου, επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.Στα social media κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του βομβαρδισμού.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιτρέψει στην Τουρκία να εισβάλει στη Συρία και να δημιουργήσει μια ζώνη «ασφαλείας» στην οποία προτίθεται να εγκαταστήσει τους περίπου 3 εκατ. πρόσφυγες που φιλοξενεί στα εδάφη της με σκοπό να αλλοιώσει τη σύνθεση του κουρδικού πληθυσμού της περιοχής, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σχεδόν σε όλα τα κόμματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μετά από τις έντονες αυτές αντιδράσεις ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε, μέσω Twitter, να «απειλήσει», την Άγκυρα λέγοντας ότι αν «η Τουρκία πράξει κάτι το οποίο εγώ με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρήσω ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας ( κάτι που έχω κάνει στο παρελθόν!)». Μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ έστρεψε τα βέλη του εκ νέου κατά της ΕΕ, αναφέροντας ότι η «Ευρώπη θα πρέπει να είναι προσεκτική».

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019