Λονδίνο: Γιόρτασαν την 50η επέτειο από την εμφάνιση των Μόντι Πάιθον... ντυμένοι Μόντι Πάιθον

Φορώντας «καπέλα» από χαρτομάντιλα, γαλότσες, πλεκτά γιλέκα και σηκωμένα παντελόνια, δεκάδες θαυμαστές των Μόντι Πάιθον συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Λονδίνο, για να γιορτάσουν μαζί τους τα 50 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του θιάσου.

Τα «κοστούμια» παρέπεμπαν σαφώς στους «Γκάμπις», έναν από τους χαρακτήρες του «Ιπτάμενου Τσίρκου του Μόντι Πάιθον», της χιουμοριστικής τηλεοπτικής σειράς του BBC που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις μικρές οθόνες στις 5 Οκτωβρίου 1969.

Happy 50th Anniversary to Monty Python”s Flying Circus! The program premiered on BBC1 in the UK on October 5, 1969. pic.twitter.com/IIbMpgDlDc

— Chris F. (@fnytv) 5 Οκτωβρίου 2019