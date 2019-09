Ο Ερντογάν ζητά τώρα και πυρηνικά

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέλυσε το όραμά του για την ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της Τουρκίας με πυρηνικά όπλα, μιλώντας σε δείπνο οργανώσεων του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ahval, ο Ερντογάν εξέφρασε στην ομιλία του την απογοήτευσή του, για το ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το δικαίωμα να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Λένε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πυρηνικούς πυραύλους, αν και κάποιοι άλλοι έχουν. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Τουρκία έχει υπογράψει τη Σύμβαση του 1980 για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς και τη Συνθήκη του 1996 για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν παρέλειψε να επιτεθεί για άλλη μια φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την άρνησή τους να πουλήσει οπλικά συστήματα στην σύμμαχο -όπως τόνισε- Τουρκία και συμπλήρωσε ότι αυτό οδήγησε την χώρα να σταφεί στην παραγωγή δικών της όπλων.

«Ζητήσαμε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να αγοράσουμε έξυπνες βόμβες, του είπαμε ότι τις χρειαζόμασταν, αλλά δεν μας τις έδωσαν. Το ζητήσαμε και από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα τις κατασκευάζουμε οι ίδιοι», είπε ο Ερντογάν. Συνέχισε δε, λέγοντας ότι η Τουρκία θα αρχίσει να κατασκευάζει έναν νέο τύπο μαχητικών αεροσκαφών στο εγγύς μέλλον.

