Με το «αόρατο» μαχητικό της Sukhoi... γνωρίστηκε ο Ερντογάν στη Ρωσία

Το «αόρατο» για τα ραντάρ ρωσικό μαχητικό αεριωθούμενο Su-57 είδε από κοντά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια αεροπορικής έκθεσης που πραγματοποιείται σε περιοχή της Μόσχας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη συμμετοχή της Τουρκίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, στο πρόγραμμα του δικού τους «αόρατου» μαχητικού, του F-35, σε αντίδραση για την αγορά από πλευράς Άγκυρας του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας δεν φάνηκε να πτοείται και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, μαζί με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην αεροπορική έκθεση, είχε την ευκαιρία να... γνωριστεί με το μαχητικό που σχεδιάζει η κρατική εταιρεία Sukhoi.

Turkish president #Erdogan is the first foreign leader who has the chance to take a look inside the cockpit of the new 5th generation fighter jet SU-57, president #Putin welcomed him at #MAKS19 with this "gift". #Russia pic.twitter.com/cdiVOJFqnd

— Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) 27 Αυγούστου 2019