Der Spiegel: Σοβαρός σεισμός συνταράσσει την Αθήνα

Ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Αθήνα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων θεμάτων στα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία μεταδίδουν κυρίως ανταποκρίσεις και πρακτορειακά τηλεγραφήματα.

«Σεισμός ταρακουνά την Αθήνα» είναι ο τίτλος της εφημερίδας Bild, η οποία μεταφέρει εικόνες από το κέντρο της Αθήνας και επισημαίνει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα. Η εφημερίδα καταγράφει τις πληροφορίες και υπενθυμίζει τον σεισμό του 1999, ενώ εξηγεί το φαινόμενο με γραφήματα.

«Σοβαρός σεισμός συνταράσσει την Αθήνα» γράφει το περιοδικό Der Spiegel και τονίζει τα προβλήματα που ακολούθησαν στην ηλεκτροδότηση και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά και ότι χιλιάδες άνθρωποι έτρεξαν στους δρόμους. Το περιοδικό, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει, ακόμη, ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενής περιοχή και υπενθυμίζει τον σεισμό του 1999.

Το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ARD, μεταδίδει τις πληροφορίες του ανταποκριτή του από την Αθήνα, με έμφαση στις διακοπές ηλεκτροδότησης και λειτουργίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στο γεγονός ότι πολύς κόσμος εγκατέλειψε τα κτίρια και έτρεξε στον δρόμο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, σε εκτενές ρεπορτάζ του, αναφέρεται στα προβλήματα που προκλήθηκαν στην ηλεκτροδότηση και στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενώ μεταφέρει και το κλίμα στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου, όπως γράφει, «πολλοί κάτοικοι και τουρίστες βγήκαν από τα κτίρια και συγκεντρώθηκαν στους δρόμους».

Δεύτερο θέμα στην ιστοσελίδα του BBC ήταν ο σεισμός στην Αθήνα. Ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου σημειώνει ότι «ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την ελληνική πρωτεύουσα διακόπτοντας τα τηλεφωνικά δίκτυα και την ηλεκτροδότηση σε τμήματα της πόλης» ενώ «οι Αθηναίοι έτρεξαν στους δρόμους και εκκένωσαν τα ψηλά κτίρια». Επισημαίνει ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο καμιά δωδεκαριά εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες, λόγω της διακοπής του ρεύματος.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει επίσης ότι ο κόσμος εγκατέλειψε τα πολυώροφα κτίρια της πόλης αμέσως μετά τον σεισμό, τον πρώτο που σημειώνεται στην Αθήνα από το 1999.

