Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας με την 3 μηνών κόρη της στον ΟΗΕ

Αναμφισβήτητα ήταν η πιο μικρή ακροάτρια στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο λόγος για την μόλις 3 μηνών κόρη της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Νιβ, η οποία και έδωσε το «παρών» στη Σύνοδο για την Ειρήνη, που διεξήχθη στην έδρα του οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, δεν άφησε μακριά της το μωρό και μάλιστα εμφανίστηκε στην αίθουσα της Συνόδου για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα», κρατώντας τη μικρή Νιβ στην αγκαλιά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή είχε και δική της... διαπίστευση.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) 24 Σεπτεμβρίου 2018