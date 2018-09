Το κρεβατάκι της γάτας έκρυβε μια ιδιαίτερη έκπληξη για τον ιδιοκτήτη

«Κοίτα τι έφερε η γάτα», έγραψε το αστυνομικό τμήμα αγγλικής πόλης στο Twitter, μένοντας και οι ίδιοι εντυπωσιασμένοι από την εγκληματική εφευρετικότητα του ανθρώπου.

Ένας κάτοικος του Μπρίστολ λοιπόν ξύπνησε το πρωί για να ανακαλύψει έκπληκτος πως το αιλουροειδές που είχε σπίτι του είχε βγει βολτίτσα το βράδυ, μόνο και μόνο για να φέρει στο κρεβατάκι του κάτι που βρήκε στον δρόμο. Ένα σακουλάκι με 30 φιξάκια κοκαΐνης και ηρωίνης δηλαδή αξίας αρκετών εκατοντάδων ευρώ!

Και η αστυνομία δεν θα μπορούσε να μην το μοιραστεί αυτό με το κοινό της…

Look what the cat dragged in 🐱

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!

If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa

— ASPolice Ashley (@ASPAshley) 17 Σεπτεμβρίου 2018