Βουτιά θανάτου από άνδρα στη Μέκκα

Ένας άνδρας πήδηξε από έναν εξώστη στο Μεγάλο Τέμενος στη Μέκκα και σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η αυτοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο άνδρας έπεσε στο κενό πάνω από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στο τζαμί. Η σορός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Russia Today.

Βίντεο που δείχνει το σώμα του άτυχου άνδρα να πέφτει πάνω στους πιστούς λίγα μέτρα μακριά από την Kaaba, την κυβική κατασκευή που δεσπόζει στο πιο σημαντικό για τους μουσουλμάνους τέμενος, δημοσίευσε η Daily Sabah. Το πλήθος φαίνεται να απομακρύνεται έντρομο από το σημείο που έπεσε ο άνδρας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, οπότε χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώνονται στη Μέκκα.

Σημειωτέον ότι η αυτοκτονία θεωρείται μεγάλη αμαρτία στον Ισλαμισμό.

WARNING: DISTURBING FOOTAGE

Man commits suicide inside the Grand Mosque of Mecca housing the Kaaba, Islam's holiest site, by jumping from the third floor pic.twitter.com/wzIdJ8jdL3

