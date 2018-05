Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Λονδίνο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα ένας τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Όπως μεταδίδει το BBC, το θύμα, που πιστεύεται πως είναι γύρω στα 30, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο έξω από τον σταθμό του Queensbury Tube λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης, και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή.

Ο δεύτερος άνδρας, γύρω στα 20, βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση με τραύμα από σφαίρα. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ενώ οι αρχές ενημερώνουν την οικογένεια του θύματος.

Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές ενώ εξετάζονται τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

A man has been killed after being shot in North London

Police were called to just outside Queensbury Tube Station at just after 9 O'clock last night.

He is the 11th person to be killed in a shooting this year.

