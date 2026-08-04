Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου λίγο μετά τις 10:15 (τοπική ώρα) στην περιφέρεια της Τοσκάνης, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πίζας.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα.

Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό, ενώ οι πυροσβέστες ελέγχουν την περιοχή για τυχόν ζημιές. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημαρχείο και τα δικαστήρια της Πίζας, ενώ διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια των τρένων, οπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.