Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το KAAN, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας.

Η αξία του εξοπλιστικού πακέτου αναμένεται, σύμφωνα με μία από τις πηγές, να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση θεωρείται υψηλού συμβολισμού για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Άγκυρας, καθώς έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία θα φιλοξενήσει η Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου.

Κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό KAAN

Το πρόγραμμα KAAN αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά σχέδια της Άγκυρας και εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία.

Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2016, με στόχο την ανάπτυξη του πρώτου εγχώριας παραγωγής τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους.

Οι κινητήρες της General Electric θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι για την εξέλιξη του προγράμματος, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένα οπλικά συστήματα και να ενισχύσει τη δική της αμυντική βιομηχανία.

Αντιρρήσεις από τον Γκρέγκορι Μικς

Σύμφωνα με το Reuters, ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εκφράσει ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης εξέτασης του αιτήματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μικς δεν έχει δώσει το «πράσινο φως» για την έγκριση του πακέτου.

Παρά ταύτα, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το βάρος της υπόθεσης F-35 και των S-400

Η πιθανή πώληση των κινητήρων στην Τουρκία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον εμφανίζονται πιο θερμές επί προεδρίας Τραμπ.

Ωστόσο, η διμερής σχέση παραμένει επιβαρυμένη από τη μακροχρόνια διαφωνία για τους ρωσικούς S-400.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποπέμψει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 και είχαν επιβάλει κυρώσεις, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προμηθευτεί το ρωσικό σύστημα αεράμυνας.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό συνιστά απειλή για την ασφάλεια και δεν μπορεί να συνυπάρχει με κρίσιμες ΝΑΤΟϊκές τεχνολογίες.

Μήνυμα προς την Άγκυρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η απόφαση να προχωρήσει η συμφωνία αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η Άγκυρα θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου, σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για τον καταμερισμό των βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τον ρόλο των συμμάχων σε κρίσιμα περιφερειακά μέτωπα.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση της Ουάσινγκτον εκλαμβάνεται ως μήνυμα προς την Τουρκία, σε μια στιγμή που η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να διαχειριστεί τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Η Άγκυρα είχε μιλήσει για «κωλυσιεργία»

Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «κωλυσιεργία» στη διαδικασία.

Η τουρκική πλευρά πιέζει εδώ και καιρό για την απεμπλοκή κρίσιμων εξοπλιστικών και τεχνολογικών φακέλων, θεωρώντας ότι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και ο ρόλος της στην περιοχή πρέπει να αποτυπώνονται και στις αμυντικές σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Η σχεδιαζόμενη πώληση κινητήρων για το KAAN δεν αναιρεί τις υφιστάμενες διαφωνίες Άγκυρας-Ουάσινγκτον, αλλά δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό και στρατηγικό βάρος.

Στο φόντο τα ανοιχτά ζητήματα της Συμμαχίας

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνες, ο καταμερισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των συμμάχων, αλλά και οι αμερικανικές επικρίσεις για τον ρόλο ευρωπαϊκών χωρών στις προσπάθειες να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η υπόθεση των κινητήρων για το τουρκικό KAAN αποκτά σημασία που υπερβαίνει την αμυντική βιομηχανία.

Αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαπραγμάτευσης για τη θέση της Τουρκίας στη Συμμαχία, τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τον ρόλο που επιδιώκει να κατοχυρώσει η Άγκυρα στα μεγάλα περιφερειακά και αμυντικά ζητήματα.