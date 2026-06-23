Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται αντιπρόεδρος σχολικού συμβουλίου που περιγράφει τον εαυτό του ως τον πρώτο drag artist «που εξελέγη σε επίσημη θέση στις ΗΠΑ», καθώς στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση βρεφών.

Ο 46χρονος Travis Barr Longo συνελήφθη με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, αφού αστυνομικοί της πολιτειακής αστυνομίας κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο και ανακάλυψαν πολλά βίντεο και φωτογραφίες που απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση βρεφών.

Η New York Post έγραψε ότι ο Longo έλαβε το παράνομο περιεχόμενο από άλλους χρήστες μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το Σάββατο εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ενώ στη φωτογραφία του που δημοσίευσε η αστυνομία, εμφανίζεται με μακιγιάζ και κραγιόν.

Ο Ο 46χρονος Travis Barr Longo

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, ο 46χρονος συστηνόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Anita Buffem, υποστηρίζοντας πως «είναι ο πρώτος drag artist που εξελέγη σε επίσημη θέση στις ΗΠΑ».

Πλέον, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 έτη, πρόστιμο 250.000 δολαρίων, καθώς και επιτήρηση διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών σε περίπτωση που αποφυλακιστεί.