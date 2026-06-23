Μία εξαιρετικά σπάνια Ferrari 275 GTB/4 του 1966, που ανήκε στο παρελθόν στον Έρικ Κλάπτον, διατίθεται προς πώληση μέσω δημοπρασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών κλασικών αυτοκινήτων και φίλων της ροκ ιστορίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν ξεχωρίζει μόνο λόγω της σύνδεσής του με τον διάσημο Βρετανό κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη, αλλά και για τη μοναδική του διαδρομή: πριν περάσει στη συλλογή του Κλάπτον, είχε ήδη γράψει ιστορία στην Κένυα, όπου χρησιμοποιήθηκε σε αγώνες.

Πρόκειται για ένα από τα μόλις 31 δεξιοτίμονα αντίτυπα της Ferrari 275 GTB/4 που κατασκευάστηκαν, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη συλλεκτική του αξία.

Η Ferrari που συνδέει την αυτοκίνηση με το ροκ εν ρολ

Η σχέση του Έρικ Κλάπτον με τη Ferrari είναι γνωστή στους κύκλους των συλλεκτών. Ο Βρετανός μουσικός υπήρξε για χρόνια λάτρης της ιταλικής φίρμας, με αρκετά σπάνια μοντέλα να έχουν περάσει από τη συλλογή του.

Η συγκεκριμένη 275 GTB/4 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ακριβώς λόγω αυτής της σύνδεσης. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό supercar της δεκαετίας του 1960, αλλά ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την ιστορία της Ferrari με τον κόσμο της μουσικής και του ροκ εν ρολ.

Κατά την περίοδο που βρισκόταν στην κατοχή του Κλάπτον, το αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε πλήρη αποκατάσταση, διατηρώντας τον σπάνιο χαρακτήρα και τη μηχανολογική του αξία.

Κάτω από το καπό διαθέτει κινητήρα V12 3,3 λίτρων, με ισχύ περίπου 300 ίππων, χαρακτηριστικό που καθιστούσε τη 275 GTB/4 ένα από τα πιο εντυπωσιακά grand tourers της εποχής της.

Η παραγγελία στο Λονδίνο και το λάθος που την έστειλε στην Κένυα

Η ιστορία του αυτοκινήτου ξεκινά στο Λονδίνο, στις 4 Ιουλίου 1966, όταν παραγγέλθηκε από τον επιχειρηματία Ρόμπιν Χούρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα ειδικών κλασικών αυτοκινήτων της Fiskens, η οποία έχει αναλάβει σήμερα την πώληση, ο Χούρι διατηρούσε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κένυα.

Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον επίσημο αντιπρόσωπο της Ferrari στη Βρετανία, Maranello Concessionaires, ότι σκόπευε να κρατήσει το αυτοκίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου έξι μήνες, πριν το μεταφέρει στην Αφρική.

Ωστόσο, λόγω κακής συνεννόησης, το εργοστάσιο έστειλε απευθείας τη Ferrari στο λιμάνι της Μομπάσα.

Παρότι ο Χούρι φέρεται να εξοργίστηκε με το λάθος, τελικά αποφάσισε να κρατήσει το αυτοκίνητο στην Κένυα. Εκεί, η 275 GTB/4 απέκτησε μία δεύτερη, απρόσμενη ζωή: χρησιμοποιήθηκε σε ερασιτεχνικούς αγώνες που διοργάνωνε η East African Motor Sports Club.

Το στοίχημα με το αεροπλάνο

Δύο χρόνια αργότερα, ο Χούρι πούλησε τη Ferrari στον συνέταιρό του, Μπράιαν Λις.

Με τον Λις συνδέεται και μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες που συνοδεύουν το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την παράδοση γύρω από τη συγκεκριμένη Ferrari, ο Λις φέρεται να έβαλε στοίχημα με τον πιλότο ενός δικινητήριου αεροσκάφους Douglas DC-3 ότι η 275 GTB/4 θα μπορούσε να καλύψει τη διαδρομή Ναϊρόμπι–Μομπάσα ταχύτερα από το αεροπλάνο.

Η απόσταση ήταν περίπου 480 χιλιόμετρα.

Το αυτοκίνητο φέρεται να κέρδισε το στοίχημα, καταγράφοντας μέση ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Ανεξάρτητα από τον μύθο που συνοδεύει την ιστορία, η αφήγηση αυτή προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο γοητείας σε ένα αυτοκίνητο που ήδη διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο παρελθόν.

Από την Κένυα πίσω στη Βρετανία

Το 1970, η Ferrari επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έναν χρόνο αργότερα πέρασε στην κατοχή του γνωστού εικονογράφου αυτοκινήτων Τζέιμς Άλινγκτον, ο οποίος τη διατήρησε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η μακρά αυτή περίοδος στα χέρια ενός ανθρώπου με βαθιά σχέση με την αυτοκινητική κουλτούρα συνέβαλε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας του οχήματος.

Το 2002, η Ferrari αγοράστηκε από τον Έρικ Κλάπτον, ο οποίος την ενέταξε στη συλλογή του. Τρία χρόνια αργότερα, το 2005, ο Βρετανός μουσικός την πούλησε, όμως η σύνδεση με το όνομά του παρέμεινε ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ιστορίας της.

Ένα αυτοκίνητο με πολλαπλή αξία

Η συγκεκριμένη Ferrari δεν είναι σημαντική μόνο επειδή υπήρξε ιδιοκτησία ενός διάσημου μουσικού.

Η αξία της προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών παραγόντων: είναι ένα σπάνιο δεξιοτίμονο μοντέλο, διαθέτει ιστορία αγώνων στην Κένυα, έχει περάσει από τα χέρια σημαντικών συλλεκτών και συνδέεται με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μουσικούς της ροκ σκηνής.

Για τους συλλέκτες, η 275 GTB/4 αποτελεί ένα από τα πιο επιθυμητά κλασικά μοντέλα της Ferrari. Για τους φίλους της μουσικής, η σχέση με τον Κλάπτον προσθέτει μια επιπλέον πολιτιστική διάσταση.

Έτσι, η δημοπρασία της δεν αφορά απλώς την πώληση ενός σπάνιου αυτοκινήτου. Αφορά ένα κομμάτι ιστορίας όπου συναντώνται η ιταλική μηχανολογία, οι αφρικανικοί αγώνες, η βρετανική συλλεκτική κουλτούρα και το ροκ εν ρολ.