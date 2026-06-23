Μια ιδιαίτερα σοκαριστική υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς πρώην διευθύντρια καταστήματος γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων κατηγορείται ότι έφτυσε στο φαγητό πελάτισσας, η οποία στη συνέχεια υποστηρίζει ότι μολύνθηκε με τον ιό του έρπητα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Amanda Hendricks, πρώην διευθύντρια καταστήματος της αλυσίδας Arby’s στην πόλη Broken Bow, αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργήματος για δηλητηριασμό μετά από καταγγελία της πελάτισσας Jennica Church.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου, όταν η Church επισκέφθηκε το κατάστημα αργά το βράδυ και παρέλαβε την παραγγελία της από το drive-thru. «Λατρεύω το Arby’s, ή μάλλον το λάτρευα», δήλωσε αργότερα η γυναίκα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται όταν εργαζόμενος του καταστήματος κατήγγειλε στις αρχές ότι συνάδελφός του είχε φτύσει μέσα σε γεύμα πελάτη. Οι αστυνομικοί εξασφάλισαν ένταλμα για την κατάσχεση και εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, το βίντεο φέρεται να δείχνει την Hendricks να ετοιμάζει ένα σάντουιτς και στη συνέχεια να σκύβει πάνω από το φαγητό, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι διακρίνεται σάλιο να πέφτει πάνω στο γεύμα.

Η Church ανέφερε ότι είχε περάσει από το εστιατόριο μετά το τέλος της βάρδιάς της ως μπάρμαν και θεώρησε αρχικά ότι η καθυστέρηση στην παραγγελία της οφειλόταν στο γεγονός ότι το κατάστημα ετοιμαζόταν να κλείσει.

Μετά την εξέταση του βίντεο, οι αρχές κάλεσαν την Hendricks για κατάθεση και προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης με την κατηγορία της δηλητηρίασης με πρόθεση πρόκλησης βλάβης. Παράλληλα, η Church κατέθεσε αγωγή κατά της πρώην διευθύντριας, της Arby’s και των εταιρειών που διαχειρίζονται το συγκεκριμένο κατάστημα.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι μετά το περιστατικό εμφάνισε συμπτώματα και διαγνώστηκε με HSV-1, τον ιό που συνδέεται συχνότερα με τον στοματικό έρπητα. Η οικογένειά της περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στην καθημερινότητά τους.

Η πεθερά της, Patricia Dollarhite, δήλωσε ότι συγγενείς που μοιράστηκαν το φαγητό φοβήθηκαν ότι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό. «Ο γιος μου καθόταν στο τραπέζι του πρωινού και ήθελε να με φιλήσει, αλλά δεν μπορούσε. Φυσικά και είμαι θυμωμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο HSV-1 είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος παγκοσμίως και συχνά δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με σάλιο ή πληγές γύρω από το στόμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η πηγή της μόλυνσης είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάδοση του ιού μέσω τροφίμων θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο της δικαστικής διαμάχης. Σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για τον έρπητα. Ωστόσο, αντιιικά φάρμακα μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια και τη συχνότητα των εξάρσεων, καθώς και τον κίνδυνο μετάδοσης.

Η ποινική και η αστική διαδικασία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών και των ερωτημάτων που εγείρονται σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.