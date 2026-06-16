Η Ιταλία αποφάσισε να αναπτύξει στην Τουρκία ένα αντιαεροπορικό σύστημα SAMP/T, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή.

Την ανακοίνωση έκανε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι το ιταλικό σύστημα θα τοποθετηθεί στην 3η Κύρια Βάση Διοίκησης Αεροσκαφών στο Ικόνιο.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η ανάπτυξη του SAMP/T γίνεται στο πλαίσιο του Μόνιμου Αμυντικού Σχεδίου του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της συμμαχικής αεράμυνας.

Τι είναι το SAMP/T

Το SAMP/T είναι ένα από τα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

Αναπτύχθηκε από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν η MBDA και η Thales, και χρησιμοποιεί πυραύλους της οικογένειας Aster.

Το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει αεροσκάφη, drones, πυραύλους cruise και βαλλιστικές απειλές, ενώ θεωρείται ευρωπαϊκή απάντηση σε συστήματα όπως το αμερικανικό Patriot.

Η αποστολή του στην Τουρκία αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυξημένων απειλών στην περιοχή, αλλά και της ανάγκης του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αεράμυνα στη νοτιοανατολική του πτέρυγα.

Το Ικόνιο στο επίκεντρο

Η επιλογή του Ικονίου δεν είναι τυχαία, καθώς η 3η Κύρια Βάση Αεροσκαφών αποτελεί σημαντικό κόμβο της τουρκικής αεροπορίας.

Η ανάπτυξη του SAMP/T εκεί ενισχύει την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και δίνει στο ΝΑΤΟ πρόσθετη δυνατότητα επιτήρησης και αντίδρασης απέναντι σε εναέριες απειλές.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας, μετά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που έχουν επηρεάσει την ασφάλεια χωρών της περιοχής.

Τα αιτήματα από τον Κόλπο

Στις αρχές της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Reuters μετέδιδε ότι η Ιταλία είχε δεχθεί αιτήματα από χώρες του Κόλπου για αποστολή συστημάτων αεράμυνας και αντι-drone τεχνολογίας, λόγω των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στα αιτήματα αυτά περιλαμβανόταν και το SAMP/T, το οποίο θεωρείται πολύτιμο λόγω της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει βαλλιστικές και εναέριες απειλές.

Η τελική απόφαση της Ρώμης να στείλει σύστημα στην Τουρκία δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της συμμαχικής άμυνας σε κρίσιμες περιοχές.

Το διαχρονικό ενδιαφέρον της Τουρκίας

Η Τουρκία ενδιαφέρεται εδώ και χρόνια για τα συστήματα SAMP/T, είτε ως αγορά είτε ως πιθανό πρόγραμμα συμπαραγωγής.

Οι επαφές με τη Γαλλία και την Ιταλία είχαν κατά καιρούς προχωρήσει, όμως οι πολιτικές ενστάσεις, κυρίως από το Παρίσι, είχαν δυσκολέψει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η σημερινή ανάπτυξη ιταλικού SAMP/T στο Ικόνιο δεν σημαίνει αγορά του συστήματος από την Άγκυρα. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο πολιτικό και στρατιωτικό βάρος, καθώς φέρνει ξανά την Τουρκία σε άμεση επιχειρησιακή επαφή με ένα ευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας που επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει.

Η κίνηση της Ιταλίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει το δικό της πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, ενώ ταυτόχρονα παραμένει κομβική χώρα για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.