Αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης εμφανίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο και πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εποικοδομητικός διάλογος με τις τουρκικές αρχές.

Σε δηλώσεις του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η επαναλειτουργία της ιστορικής Σχολής για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία και τη Ρωμιοσύνη, ενώ στάθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

«Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνονται οι εργασίες στη Σχολή της Χάλκης»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης, ενίσχυσης και ανακαίνισης στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η Σχολή, η οποία παραμένει κλειστή από το 1971, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία της αποτελεί «μεγάλη επιθυμία», καθώς, όπως είπε, θα μπορούσε να γίνει ξανά ένα κέντρο θεολογικής εκπαίδευσης, αδελφοσύνης, αγάπης και ειρήνης.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπενθύμισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει το 2024 εντολή στον υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν, να εξεταστούν οι δυνατότητες επαναλειτουργίας της Σχολής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την εξέλιξη αυτή ξεκίνησε ένας θετικός διάλογος ανάμεσα στο τουρκικό υπουργείο Παιδείας, το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Θα θέλαμε να την ανοίξουμε μαζί με τον Ερντογάν»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Πατριάρχη στην πιθανή τελετή επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Όπως ανέφερε, εφόσον δοθεί η απαραίτητη άδεια για την επαναλειτουργία της, θα επιθυμούσε τα εγκαίνια να πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο φαίνεται να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για ένα ζήτημα με έντονο ιστορικό, θρησκευτικό και διπλωματικό βάρος.

Μήνυμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση του διαλόγου ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.

«Ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κατανόηση ανάμεσα σε λαούς, κράτη και κοινωνίες μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επικοινωνία και την επαφή.

Ο Βαρθολομαίος σημείωσε ότι στηρίζει τη βούληση των ηγεσιών των δύο χωρών για συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή μπορούν να οικοδομηθούν μόνο με αμοιβαίο σεβασμό και συνεχή διάλογο.

«Οι μειονότητες δεν πρέπει να γίνονται όμηροι πολιτικών αντιπαραθέσεων»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πατριάρχης και στο ζήτημα των μειονοτήτων, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα.

Μιλώντας για τη θέση των μειονοτήτων στις δύο χώρες, υπογράμμισε ότι δεν είναι σωστό να μετατρέπονται σε μέρος των πολιτικών εντάσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.

«Δεν είμαστε εκπρόσωποι μιας χώρας μέσα σε μια άλλη. Κανείς δεν πρέπει να μας καθιστά ομήρους πολιτικών αντιπαραθέσεων και υπολογισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι η Ρωμιοσύνη στην Τουρκία αποτελείται από πολίτες που σέβονται τους νόμους της Τουρκικής Δημοκρατίας και ζητούν ίση μεταχείριση, όπως όλοι οι πολίτες της χώρας.

Ευχαριστίες προς τον Ερντογάν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων

Ο Βαρθολομαίος αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Ιδιαίτερα για την περίοδο 2000-2010, έκανε λόγο για σημαντικές πρωτοβουλίες υπέρ των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, αποδίδοντας μέρος αυτών των εξελίξεων στις κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την επαναλειτουργία του μειονοτικού δημοτικού και γυμνασίου στην Ίμβρο, τον τόπο καταγωγής του.

«Ο πόλεμος είναι μεγάλη αμαρτία»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεθνείς συγκρούσεις, κάνοντας ειδική μνεία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Ο πόλεμος είναι μεγάλη αμαρτία», είπε, τονίζοντας ότι η αλληλοεξόντωση ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να εργαστούν για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση του διαλόγου.

Με τις εργασίες αποκατάστασης να αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των τουρκικών αρχών και στο κατά πόσο η ιστορική Σχολή θα μπορέσει να ανοίξει ξανά τις πόρτες της μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.