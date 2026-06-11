Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόφαση τοπικών αρχών στη Σαρδηνία να απαγορεύσουν τη χρήση ομπρελών σε δημόσια παραλία για όσους έχουν ηλικία από 10 έως 65 ετών. Το μέτρο αποτελεί μέρος μιας σειράς νέων κανονισμών που τέθηκαν σε εφαρμογή στην παραλία Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλασίμιους, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν μία ομπρέλα στην παραλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος εισόδου ύψους 10 ευρώ.

Η εφαρμογή των νέων μέτρων προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, καθώς πολλοί πολίτες εξέφρασαν ανησυχίες για την αυξημένη έκθεση στον ήλιο και τους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου του δέρματος ή θερμοπληξίας.

Ένας χρήστης του Facebook έγραψε στη σελίδα του δημοτικού συμβουλίου του Βιλασίμιους: «Αχ, Πούντα Μολέντις: το μέρος όπου πληρώνεις 10 ευρώ για να μπεις… και σε αντάλλαγμα σου προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις ομπρέλα. Μια πραγματική πολυτέλεια: ήλιος στους 40 βαθμούς, χωρίς σκιά, αλλά τουλάχιστον μπορείς να πεις ότι συνέβαλες στην προστασία του περιβάλλοντος… με τον ιδρώτα σου. Και μετά το καλύτερο: “1 ομπρέλα επιτρέπεται μόνο για οικογένειες με παιδιά ή άτομα άνω των 65 ετών”. Ουσιαστικά πρέπει να διαλέξεις: ή κάνεις παιδιά ή γερνάς. Στο μεταξύ, την πατάς».

Ένας ακόμη πολίτης σχολίασε: «Τι όμορφη μέρα στην παραλία και 20 ώρες στα επείγοντα για να αντιμετωπιστούν τα εγκαύματα».

Άλλος εξοργισμένος χρήστης πρόσθεσε: «Αφού πληρώσετε… Όλοι στα επείγοντα για σοβαρά εγκαύματα… Ντροπή σας, απαράδεκτοι».

Η παραλία είχε κλείσει μετά από καταστροφική πυρκαγιά

Η παραλία έχει ανοίξει ξανά μόλις πρόσφατα, καθώς παρέμενε κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο, όταν πυρκαγιά που προκλήθηκε από εμπρηστές σάρωσε την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, λουόμενοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την παραλία, ενώ περισσότερα από 200 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Το δημοτικό συμβούλιο του Βιλασίμιους ανέφερε ότι η πυρκαγιά, σε συνδυασμό με «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα», οδήγησε στην καθυστερημένη επαναλειτουργία της παραλίας και στην επιβολή αυστηρότερων κανονισμών.

Οι λόγοι πίσω από τα νέα μέτρα

Οι Aρχές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν, προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

«Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η ανθρώπινη επίδραση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του.

Εκτός από το τέλος εισόδου και τους περιορισμούς στις ομπρέλες, οι Aρχές απαγόρευσαν επίσης τη χρήση σκίαστρων και σκηνών, ενώ επέβαλαν και ωράριο λειτουργίας στην παραλία, με την πρόσβαση να επιτρέπεται από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:30 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του δήμου στο Facebook, στις 21:00 ξεκινά υποχρεωτική αποχώρηση όλων των λουομένων από την παραλία.

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται την ώρα που η παραλία Τζεζόλο, κοντά στη Βενετία, έχει μειώσει κατά 20.000 τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων με ξαπλώστρες και ομπρέλες, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος μεταξύ των επισκεπτών.