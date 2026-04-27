Ένα νοσηρό ζευγάρι από το Κεντάκι θα περάσει τις επόμενες δύο δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα, αφού καταδικάστηκε για φρικτή κακοποίηση παιδιών στο αποτρόπαιο σπίτι του τρόμου όπου ζούσαν. Σε αυτό το σπίτι ένα παιδί αναγκάστηκε να ρουφά μόνωση για να παραμένει ενυδατωμένο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η 44χρονη Μέρι Χολ ανέλαβε την κηδεμονία των τριών παιδιών της αδελφής της, αφότου εκείνη πέθανε σε τραγικό τροχαίο το 2018 και ο πατέρας των παιδιών οδηγήθηκε στη φυλακή με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετέδωσε το WYMT.

'Practically starved to death': Child 'sucked the insulation in the walls' to try and get water under torture-like conditions, couple sentenced https://t.co/Kl79d6nRcC — Law & Crime (@lawcrimenews) April 25, 2026

Η Μέρι Χολ μετακόμισε στην κομητεία Πάικ του Κεντάκι μαζί με τα τρία παιδιά, αφού ξεκίνησε σχέση με τον 44χρονο Τζερόμ Νόρμαν, και οι δάσκαλοι και ο διευθυντής των παιδιών άρχισαν σύντομα να παρατηρούν ανησυχητικά σημάδια κακοποίησης, ανάμεσά τους ανεξήγητες μελανιές και μοτίβα πείνας σε τουλάχιστον ένα από τα παιδιά.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά όταν η κατάσταση έγινε κρίσιμη το 2025, όταν ένα από τα παιδιά επέστρεψε στο σχολείο μετά από παρατεταμένη απουσία λόγω χειμερινής καταιγίδας, υποσιτισμένο, με μελανιές και με σπασμένο δόντι, υποστήριξαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο.

Άμεση έρευνα από την αστυνομία της Πολιτείας του Κεντάκι διαπίστωσε ότι τα παιδιά ζούσαν σε συνθήκες που έμοιαζαν με βασανιστήρια, σε ένα δωμάτιο κλειδωμένο απ’ έξω, με τα παράθυρα καλυμμένα με σανίδες.

Το ζευγάρι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη φρικτή κακοποίηση

Ένα παιδί φαίνεται πως υπέστη τη χειρότερη κακοποίηση και, σοκαριστικά, αναγκαζόταν να «ρουφά τη μόνωση στους τοίχους προσπαθώντας να βρει νερό», σύμφωνα με την Άμπερ Χαντ, διορισμένη κηδεμόνα.

Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το ζευγάρι, που ανάγκαζε τα παιδιά να κάνουν χειρωνακτική εργασία και τα τιμωρούσε με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων και η στέρηση τροφής, δεν ενεργούσε λόγω έλλειψης πόρων.

Τα παιδιά είχαν μάθει να κρύβουν την αλήθεια από τους άλλους και το παιδί που υπέστη τη μεγαλύτερη κακοποίηση δεν του επιτρεπόταν να συμμετέχει σε σχολικές εκδρομές ούτε να τρώει κέικ ή πίτσα με τους συμμαθητές του, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Πάικ, Μπιλ Σλόουν.

Λόγω των τραυμάτων και της ψυχικής τους κατάστασης από τη συνεχιζόμενη βάναυση κακοποίηση, τα τρία μικρά παιδιά δυστυχώς δεν είναι σε θέση να τοποθετηθούν μαζί σε ένα σπίτι, σύμφωνα με υποστηρικτή της υπόθεσης.

Το ζευγάρι αποδέχτηκε συμφωνία ομολογίας χωρίς διαπραγμάτευση, αφού οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης θα ήταν υπερβολικά φορτισμένες συναισθηματικά για ένα σώμα ενόρκων. Ωστόσο, ζήτησαν από τον δικαστή επιείκεια στην ποινή τους.

Τόσο η Χολ όσο και ο Νόρμαν καταδικάστηκαν στο ανώτατο όριο της συμφωνίας, 20 χρόνια φυλάκιση ο καθένας για μία κατηγορία κακοποίησης ανηλίκου πρώτου βαθμού και πέντε χρόνια για κάθε κατηγορία κακοποίησης ανηλίκου δεύτερου βαθμού, με τις ποινές να εκτίονται ταυτόχρονα, συνολικά 20 χρόνια, σύμφωνα με τη New York Post.

«Οι νόμοι μας δεν επιτρέπουν σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία, ακόμη και για τους κρατούμενους», δήλωσε ο Μπιλ Σλόουν. «Έτσι, δεν θα υποστούν ποτέ το είδος της τιμωρίας που επέβαλαν σε αυτά τα παιδιά». Ο Σλόουν επαίνεσε το προσωπικό του σχολείου που μίλησε, τονίζοντας ότι η έκβαση θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο τραγική αν δεν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές.