Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Πέμπτη 23 Απριλίου τη βόρεια Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον δέκα ανθρώπους τραυματισμένους.

Συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες και δίκτυα, αφήνοντας πίσω τους εικόνες μεγάλης καταστροφής.

a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been damaged.

Εκτός των άλλων, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στην Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα. Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις ζημιές που έγιναν από τον ανεμοστρόβιλο μέσω ανάρτησης στο Facebook, σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.