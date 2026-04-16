Μία επιβάτιδα κρουαζιέρας που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και υπέστη τραυματική εγκεφαλική κάκωση μετά από πτώση σε σκάλες, έλαβε αποζημίωση ύψους 220.000 λιρών, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου.

Η Νταϊάνα Σάντερς, 45 ετών, φέρεται να κατανάλωσε τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα ωρών, τον Ιανουάριο του 2024, ενώ βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο «Carnival Radiance». Λίγο μετά την αποχώρησή της από ένα από τα μπαρ του πλοίου, υπέστη πτώση, η οποία της προκάλεσε διάσειση, πονοκεφάλους, τραυματισμούς στην πλάτη και μώλωπες.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η 45χρονη νοσηλεύτρια εντοπίστηκε αργότερα αναίσθητη σε χώρο που προοριζόταν αποκλειστικά για το πλήρωμα, ενώ κρίσιμα βίντεο επιτήρησης από τη νύχτα του περιστατικού απουσίαζαν. Ένορκοι στο Μαϊάμι αποφάνθηκαν υπέρ της Σάντερς, κρίνοντας ότι η εταιρεία ενήργησε με αμέλεια, όπως τονίζει το Sky News.

Ο δικηγόρος της, Σπένσερ Άρονφελντ, δήλωσε: «Η αντιπαράθεση με έναν εταιρικό κολοσσό όπως η Carnival αποτελεί τεράστια πρόκληση και τρέφω απεριόριστο σεβασμό για την ανθεκτικότητα της εντολέως μου. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον εγγενή κίνδυνο των πακέτων απεριόριστης κατανάλωσης ποτών, τα οποία ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση και ασκούν πίεση σε χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους να δίνουν προτεραιότητα στα φιλοδωρήματα αντί της ασφάλειας».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μπάρμαν του πλοίου όφειλαν να σταματήσουν να σερβίρουν αλκοόλ στη Σάντερς όταν έγινε εμφανές ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παράλληλα, κατηγόρησε την εταιρεία ότι «σχεδιάζει σκόπιμα τα πλοία της ώστε να υπάρχουν σημεία πώλησης αλκοόλ σε κάθε γωνιά, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών».

Ο Άρονφελντ δήλωσε στο NBC: «Η απόδειξη της υπερβολικής παροχής αλκοόλ είναι συχνά δύσκολη, καθώς πολλοί θεωρούν ότι τα άτομα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την κατανάλωσή τους. Η Νταϊάνα αναγνώρισε τη δική της ευθύνη, ωστόσο, το βασικό ζήτημα ήταν η άρνηση της Carnival να αναλάβει οποιαδήποτε εταιρική ευθύνη για την εξυπηρέτηση ενός ατόμου που ήταν εμφανώς μεθυσμένο».

Από την πλευρά της, η Carnival Cruise Line δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου, εκτιμώντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για νέα δίκη και άσκηση έφεσης. Οι δικηγόροι της εταιρείας υποστήριξαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως η Σάντερς «παραπατούσε, κοιμόταν στο μπαρ, μιλούσε ασυνάρτητα ή παρουσίαζε άλλα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που να υποδηλώνουν μέθη».

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστή υπόθεση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η αρραβωνιαστικιά ενός άνδρα που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο έχει καταθέσει αγωγή για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της Royal Caribbean. Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η εταιρεία του σέρβιρε αμελώς 33 αλκοολούχα ποτά, ενώ φέρεται να φέρει ευθύνη και για το γεγονός ότι μέλη του πληρώματος τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και πάτησαν πάνω του με όλο τους το βάρος.